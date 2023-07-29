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М’яка іграшка в українському костюмі так налякала бурятів, що викликали ОМОН
У російській Бурятії евакуювали магазин через іграшкову вівцю в українському національному костюмі.
Про це повідомляє «РІА Південь».
Мешканка селища Селенгінськ знайшла на вулиці іграшкову вівцю та віднесла її до крамниці «Карина». Жінка виклала фото до місцевої групи у Viber, щоб знайти господаря.
«Це була вівця у національному українському костюмі з кнопкою, яка запускає пісню «Несе Галя воду», – пишуть росЗМІ.
Вівця викликала підозри, тому на місце викликали ФСБ та ОМОН.
Вибухівку та небезпечні речовини в іграшці не знайшли.