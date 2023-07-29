Дозвілля
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29.07.2023 16:42
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М’яка іграшка в українському костюмі так налякала бурятів, що викликали ОМОН

М’яка іграшка в українському костюмі так налякала бурятів, що викликали ОМОН

У російській Бурятії евакуювали магазин через іграшкову вівцю в українському національному костюмі.

Про це повідомляє «РІА Південь».

Мешканка селища Селенгінськ знайшла на вулиці іграшкову вівцю та віднесла її до крамниці «Карина». Жінка виклала фото до місцевої групи у Viber, щоб знайти господаря.

«Це була вівця у національному українському костюмі з кнопкою, яка запускає пісню «Несе Галя воду», – пишуть росЗМІ.

Вівця викликала підозри, тому на місце викликали ФСБ та ОМОН.

Вибухівку та небезпечні речовини в іграшці не знайшли.

Агентство Телевидения Новости

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