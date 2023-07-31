Викрито поплічницю рашистів, яка працювала при окупантах в смт Дворічна

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 48-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що мешканка смт Дворічна під час захоплення збройними силами території Куп’янського району добровільно стала співпрацювати із загарбниками, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Жінка обійняла посаду «и. о. специалиста сектора внутренней политики Двуречанского территориального управления ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.

Колаборантка здійснювала прийом громадян, збирала документи від місцевих мешканців для подальшого оформлення ними «допомоги» від рф у розмірі 10 тис. російських рублів, формувала списки осіб похилого віку з метою постановки їх на пенсійний облік.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости