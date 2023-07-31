Штурм малими групами: Бійці бригади «Спартан» готуються максимально ефективно нищити окупантів

Нацгвардійці 3 бригади оперативного призначення «Спартан» вдосконалюють свої навички штурмових дій малими групами та тренують ефективну взаємодію підрозділів з броньованою технікою. Військовослужбовці відпрацьовують ведення вогню з бронетехніки та кулеметів. Заняття проходять в умовах наближених до бойових.

Кеп, головний сержант роти на бронетранспортерах

Основний сценарій тренувань – це штурмові дії малими групами. Працює техніка, працює 30-й калібр осколково-фугасними запалювальними боєприпасами. Відпрацьовується увага, взаємодія між військовослужбовцями та злагодження між групами – двійками та трійками. Для виконання задач ці тренування дають розуміння військовослужбовцям, як саме треба працювати в команді.

Під час тренувань у гвардійців відбувається посадка на бронетранспортер, екіпаж під’їжджає до умовних позицій ворога, де особовий склад спішується, поділяється на групи, і відпрацьовує штурм противника зі стрільбою у русі.

Граф, командир взводу оперативного призначення на бронетранспортерах

Як показує практика, постійно сидіти на місці не потрібно, необхідно пересуватися. Стрільба в русі – це одна з найважливіших складових в процесі бою з противником. Сьогодні ми відпрацьовували переміщення у тактичних трійках. При цьому ведемо вогонь по мішенях, використовуємо ті бронетранспортери, на яких ми будемо виконувати бойові завдання. Тобто все максимально реалістично. Особовий склад працює над автоматизмом при маніпуляціях зі зброєю, щоб на полі бою бути впевненим у своїх діях. Ми не лише відпрацьовуємо вправи з курсу стрільб, яким керується Національна гвардія, але також моделюємо бойові ситуації, переносимо їх на тренування з особовим складом.

Основне прикриття під час наступу штурмових підрозділів здійснюється кулеметниками, снайперами або гранатометниками. Для них дуже важлива постійна практика та гарна фізична форма, бо споряджений кулемет важить понад тринадцять кілограмів.

Калина, розповідає боєць бригади «Спартан»

Сьогодні відпрацьовували злагодження та проходження в бойових порядках, а саме трійками, десантування з БМП-1, рух в колонах. Окрім цього працювали з бронетехніки тридцятим калібром. З кулемета приємніше працювати, ніж з автомата, не дивлячись на його вагу – це найбільш грізна зброя в піхоті: його так само дуже бояться як і РПГ. Проте це також – одна з пріоритетних цілей для ворога.

Гвардійці бригади «Спартан» є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах й б’ються за волю та суверенітет українських земель.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.





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