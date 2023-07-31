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Нацгвардійці знищили два танки окупантів під Кремінною

Нацгвардійці знищили два танки окупантів під Кремінною

Два російських танки було знищено на Луганщині в районі Кремінної під час спроби атакувати гвардійські позиції.

31 липня близько 9:00 ворожий танк Т-80 зробив три постріли по позиціям нацгвардійців. У відповідь гвардійці 5-ї Слобожанської бригади  НГУ відкрили мінометний вогонь, завдяки чому танк ворога був пошкоджений та втратив керування, а його екіпаж тікав з позицій.

Також 30 липня об 11:53 під селищем Кремінна ворожий танк Т-72 намагався обстріляти одну з позицій 5-ї Слобожанської  бригади  Національної гвардії України.

Командир мінометного розрахунку з позивним «Студент», отримавши координати аеророзвідки нашої бригади, з другого пострілу влучив у ворожий танк. Таким чином, спроба ворожої атаки була зірвана.

Як зазначив заступник командира батальйону полковник на позивний «Тихий», завдяки своєчасній доповіді з позицій про рух техніки два розрахунки БПЛА оперативно провели розвідувальні дії та виявили рух ворожого танку Т-72, після чого корегували вогонь по ворожому танку.

«Групою мінометників під командуванням старшого солдата на ім’я Богдан було нанесено вогневе ураження танку, в результаті чого ворожий танк було пошкоджено та знерухомлено. Після чого по танку відпрацювала артилерія», – додав Тихий.

Джерело: Відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ.

Агентство Телевидения Новости

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