13 років за ґратами проведе колаборант з Куп’янська, який хотів вивезти до рф 700 тонн зерна

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з агресором у період окупації частини Харківщини.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, колишній головний інженер місцевого комбінату хлібопродуктів. Під час тимчасового захоплення міста він перейшов на бік ворога і влаштувався до окупаційної «поліції».

Згодом місцеві гауляйтери запропонували йому очолити хлібокомбінат для організації масового вивезення зерна з території регіону до росії.

Перебуваючи на «посаді», він передав до рф декілька «пробних» партій і підготував до відправки в рф майже 700 тонн української пшениці.

Однак, вивезти зерно він не встиг – після звільнення Харківщини співробітники СБУ встановили місцезнаходження колаборанта і затримали його під час стабілізаційних заходів.

Як повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури, суд визнав винним 30-річного чоловіка в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору (ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування та в державних органах, що надають публічні послуги, строком на 11 років та з конфіскацією всього майна.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости