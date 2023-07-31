Ображав та намагався душити співмешканку: за домашнє насильство харків’янину загрожує до 2 років ув’язнення

Раніше судимий 40-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння систематично висловлювався нецензурною лайкою у бік співмешканки, кричав та намагався її душити.

З заявами про домашнє насильство до Харківського РУП № 1 зверталася 38-річна постраждала, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Поліцейські склали щодо порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак чоловік не припинив свої протиправні дії та продовжував вчиняти домашнє насильство щодо жінки.

Слідчі ХРУП № 1 відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

31 липня кривднику повідомили про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости