Закликав співкамерників у СІЗО організувати втечу та приєднатися до зс рф – судитимуть харків’янина

Харків’янин, який раніше вже мав проблеми з законом, відбуваючи чергове покарання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор», на початку цього року вчинив новий злочин.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

Чоловік систематично агітував співкамерників підтримувати рф.

Він казав: «Скоро Харків стане російським містом». Крім того, підозрюваний закликав заарештованих організувати втечу, щоб приєднатися до лав російської армії.

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 42-річного раніше судимого чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Колаборанта судитимуть у Жовтневому районному суді Харкова.

Дізнання проводили дізнавачі ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости