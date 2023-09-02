ПриватБанк попередив про регламентні роботи у ніч на 3 вересня

У ніч на 3 вересня «ПриватБанк» проводитиме комплекс регламентних робіт.

3 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі Приват24 та Приват24 для бізнесу, повідомляється на сторінці банку у Фейсбуці.

Також можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів.

«Як завжди, регламентні роботи ми проводимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

Та нагадуємо, якщо на цей час у вас заплановані важливі платежі, радимо зробити це заздалегідь чи відкласти на кілька годин.

Регламентні роботи потрібні для поліпшення якості та безпеки платежів», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости