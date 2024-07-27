Новини з іншого світу

● Быстрый интернет в полёте — уже реальность. Starlink работает более чем на 1000 самолётах.

● AGI выйдет уже через два года — бывший сотрудник OpenAI Даниэль Кокотайло выдал шокирующие прогнозы о будущем, опираясь на свой опыт работы за ширмой:

• Конец 2024 — релиз самой продвинутой нейросети GPT-Next, которая уделывает все прошлые версии. GPT-4 придется уйти на пенсию.

• 2025 — персональные ИИ-помощники будут выполнять буквально все повседневные дела в разы быстрее и эффективнее, чем сегодня.

• 2026 — на свет появляется AGI. Машина впервые превосходит человеческие способности, молниеносно обучается и заменяет команду из 100 экспертов-людей.

• 2027 — зарождается ASI с вероятностью 70%. Это ещё более умный сверхинтеллект, решающий глобальные (!) задачи в мире.

• 2028 — если ASI не появится, с вероятностью 30% будут созданы нанороботы, которые вылечат самые смертоносные заболевания.

• 2029 — человекоподобные роботы и сверхинтеллект ASI сольются в одно целое! Это приведет к быстрому прогрессу во всех областях.

● Новое исследование подтвердило возможность полного излечения от ВИЧ. Более 20 лет исследователи из США работали над технологией полного устранения ВИЧ из организма. Новое лечение целенаправленно атакует вирус и устраняет скрытые резервуары. В доклинических моделях терапия снижала уровень ВИЧ в организме до неопределяемого в течение длительного периода времени. Результаты доказывают возможность полного устранения ВИЧ и предлагают стратегии для создания лечения, которое не придется принимать каждый день.

● Chery Fulwin T10 установил мировой рекорд Гиннесса по самому большому расстоянию, пройденному подключаемым гибридным внедорожником 2169 км, что на 300 км больше прошлого рекорда.

● Худший день на рынке с 2022 года: S&P 500 и Nasdaq рухнули, акции Tesla, Microsoft, Nvidia и других компаний полетели вниз

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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