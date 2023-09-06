За програмою «єВідновлення» українцям виплатили перший мільярд

За програмою компенсацій за пошкоджене бойовими діями житло «єВідновлення» було виплачено перший мільярд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення, пише Економічна правда.

Зазначається, що виплати за програмою отримали вже 12 146 українців, які звернулися за допомогою.

Їм переказали понад мільярд гривень для ремонту пошкоджених російськими обстрілами квартир і будинків.

Загалом заяви на отримання допомоги від держави подали більше 41 тисячі людей. Найбільше – з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з рф.

Серед лідерів за поданими заявами та виплатами такі громади:

Харківська – 7 тисяч заяв;Ірпінська – 3 тисяч заяв;Ізюмська – 1,6 тисячі заяв;Миколаївська – 1,3 тисячі заяв;Балаклійська – 1,3 тисячі заяв.

Віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфрастукртури Олександр Кубраков наголосив, що процес – від подачі інформаційного повідомлення до безготівкового розрахунку — максимально цифровізований, алгоритм роботи комісій органів місцевого самоврядування прописаний у Постанові і обмежений чек-листом із вказаною вартістю робіт та будматеріалів.

Понад третина (35%) з тих, хто взяв участь у програмі «єВідновлення» – це люди, яким за 60.

75% всіх грошей були витрачені на будівельні матеріали у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.

Агентство Телевидения Новости