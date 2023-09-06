Українські фермери відчувають труднощі зі збутом моркви: морква дешевшає
Українські фермери стурбовані ситуацією на ринку моркви: ціни опустилися до небувало низького рівня.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Наразі торговельно-закупівельна діяльність на ринку моркви залишається малоактивною, тоді як фермерам необхідно продати досить великі обсяги цієї продукції середніх сортів, що не підлягає тривалому зберіганню.
У ситуації, що склалася, виробники змушені й далі знижувати ціни на моркву.
Так, наразі вони пропонують до продажу цей коренеплід по 7-12 грн/кг ($0,19-0,33/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
За словами самих виробників, останні кілька тижнів на ринку моркви зберігається надлишок продукції.
Продажі цього коренеплоду сьогодні ведуться від випадку до випадку і виключно невеликими партіями.
Крім того, покупці нерідко наполягають на зниженні цін, посилаючись на велику кількість пропозиції моркви на ринку.