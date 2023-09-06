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Українські фермери відчувають труднощі зі збутом моркви: морква дешевшає

Українські фермери відчувають труднощі зі збутом моркви: морква дешевшає

Українські фермери стурбовані ситуацією на ринку моркви: ціни опустилися до небувало низького рівня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Наразі торговельно-закупівельна діяльність на ринку моркви залишається малоактивною, тоді як фермерам необхідно продати досить великі обсяги цієї продукції середніх сортів, що не підлягає тривалому зберіганню.

У ситуації, що склалася, виробники змушені й далі знижувати ціни на моркву.

Так, наразі вони пропонують до продажу цей коренеплід по 7-12 грн/кг ($0,19-0,33/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами самих виробників, останні кілька тижнів на ринку моркви зберігається надлишок продукції.

Продажі цього коренеплоду сьогодні ведуться від випадку до випадку і виключно невеликими партіями.

Крім того, покупці нерідко наполягають на зниженні цін, посилаючись на велику кількість пропозиції моркви на ринку.

Агентство Телевидения Новости

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