Адвокатам можуть надати право на відстрочку від призову

У Верховній Раді з’явився законопроєкт, яким пропонується надати адвокатам право на відстрочку від призову під час мобілізації, але не всім.

Відповідний законопроєкт 9631 про внесення змін до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зареєстрували народні депутати від фракції «Слуга народу», повідомляє Судово-юридична газета.

Відповідно до пропонованих змін до статті 23 закону про мобілізацію встановлюється, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані адвокати, що маються стаж адвокатської діяльності не менше десяти років, або включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу.

Як зазначають автори, якщо аналізувати чинне законодавство крізь призму реалізації права особи на захист, вбачається звільнення від призову осіб, що обіймають посади суддів, прокурорів, працівників інших правоохоронних органів тощо.

Однак серед цих осіб відсутні адвокати.

Одним з найголовніших механізмів здійснення правосуддя є дотримання процесуального принципу змагальності сторін в судовому процесі.

В рамках кримінального процесу звільнення від мобілізації суддів та прокурорів вбачається ризик порушення принципу змагальності сторін, оскільки може бути представлена лише сторона обвинувачення і відсутня сторона захисту.

Тому, як вказують автори законопроєкту, видається за доцільне та необхідне внесення відповідних змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» для вирішення цього питання.

Агентство Телевидения Новости