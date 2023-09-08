Магазинного крадія затримано на Харківщині
На Харківщині працівники поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у серії крадіжок.
З початку 2023 року до поліції надходили звернення громадян про крадіжки з магазинів, повідомляє поліція Харківської області.
На даний час відомо про 26 таких фактів. Зловмисник вчиняв крадіжки в містах Лозова, Первомайський, Зміїв, в Слобідському, Новобаварському та Холодногірському районах міста Харків.
Встановлено, що перед вчиненням злочину зловмисник маскувався.
Він переодягався у військову форму та прикривав обличчя. Також при собі завжди носив сокиру.
Чоловік мешкав в місті Первомайський.
Раніше він був судимий за крадіжку та нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень.