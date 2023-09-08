Магазинного крадія затримано на Харківщині

На Харківщині працівники поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у серії крадіжок.

З початку 2023 року до поліції надходили звернення громадян про крадіжки з магазинів, повідомляє поліція Харківської області.

На даний час відомо про 26 таких фактів. Зловмисник вчиняв крадіжки в містах Лозова, Первомайський, Зміїв, в Слобідському, Новобаварському та Холодногірському районах міста Харків.

Встановлено, що перед вчиненням злочину зловмисник маскувався.

Він переодягався у військову форму та прикривав обличчя. Також при собі завжди носив сокиру.

Чоловік мешкав в місті Первомайський.

Раніше він був судимий за крадіжку та нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Агентство Телевидения Новости