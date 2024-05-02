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Тепло та без опадів: прогноз погоди по Харкову на 2 травня
За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 22 – 24° тепла.
По області синоптики прогнозують мінливу хмарність.
У східній частині області невеликий короткочасний дощ.
На решті території без істотних опадів. Місцями гроза.
Вітер північний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 21 – 26° тепла.