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Тепло та без опадів: прогноз погоди по Харкову на 2 травня

Тепло та без опадів: прогноз погоди по Харкову на 2 травня

За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вітер північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 22 – 24° тепла.

По області синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У східній частині області невеликий короткочасний дощ.

На решті території без істотних опадів. Місцями гроза.

Вітер північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 21 – 26° тепла.

Агентство Телевидения Новости

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