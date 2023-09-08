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За відмову заблокують рахунок: як банки актуалізують персональні дані підприємців

За відмову заблокують рахунок: як банки актуалізують персональні дані підприємців

Національний банк України встановив вимогу для банків актуалізувати особисті дані своїх клієнтів, перевірити їхню правдивість, а також отримати більше інформації про джерела та призначення коштів клієнтів.

Постановою НБУ №65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», актуалізація даних є необхідною для впровадження фінансового моніторингу, який включає аналіз фінансових операцій з метою виявлення можливих випадків відмивання коштів та ухилення від сплати податків, повідомляє Судово-юридична газета.

Банки повинні актуалізувати дані клієнтів відповідно до таких строків:

Найменше один раз на рік, якщо є високий ризик у справлянні бізнесу з клієнтом.Найменше один раз на три роки, якщо ризик у справлянні бізнесу з клієнтом середній.Найменше один раз на п’ять років в інших випадках, якщо немає підозри.

Всі українські банки зобов’язані проводити актуалізацію даних фізичних осіб-підприємців.

Якщо клієнт відмовляється від актуалізації або не виконує це у встановлений термін, його рахунок може бути заблокований.

Банк повідомляє клієнтів про необхідність актуалізації шляхом повідомлень в мобільному банкінгу або листом зі зазначенням дедлайну для цього процесу.

Наприклад, клієнти ПриватБанку можуть актуалізувати свої дані, зайшовши в веб-версію «Приват24 для бізнесу» та вибравши пункт «Анкета».

Далі – відповісти на ряд запитань, що стосуються їхнього статусу ФОП, розпорядження коштами, діяльності підприємства, джерел надходження коштів тощо.

Агентство Телевидения Новости

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