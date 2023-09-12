Готові розпочати експлуатацію обладнання за призначенням: «Нафтогаз» про повернуті «вишки Бойка»

Група «Нафтогаз» готова використовувати «вишки Бойка» у Чорному морі, які повернули під контроль України завдяки спецоперації Головного управління розвідки Міноборони.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов, пише Громадське.

Експлуатацію за призначенням бурових газо- та нафтовидобувних платформ готові розпочати, «щойно це дозволятиме безпекова ситуація», наголосив Чернишов.

Що передувало?

Українська розвідка провела операцію зі встановлення контролю над газовими та нафтовими платформами в Чорному морі між Кримом та Одесою. Ці об’єкти більш відомі під назвою «вишки Бойка». Зокрема, під контроль повернули бурові платформи «Петро Годованець» та «Україна», а також СПБУ«Таврида» й СПБУ «Сиваш».

Після окупації Криму росія захопила ці бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. А з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики, склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів, для розміщення засобів РЛС, за допомогою яких моніторили ситуацію в морі.

Більше про «вишки Бойка»

LB.ua писало, що у 2011 році тогочасний міністр енергетики та палива Юрій Бойко за державні кошти нібито придбав бурову платформу сінгапурського виробництва. Купівля, як стверджувалося, відбулася не безпосередньо в заводу-виробника Keppel, а через посередника — британську компанію Highway Investments Processing.

Так, українське міністерство, як писало ZN.ua, витратило 400 мільйонів доларів. Така ціна є завищеною, якщо порівняти з даними виробника. Пізніше Україна придбала другу платформу — також через посередника. Через підозру в корупції ці станції назвали «вишками Бойка».

Після окупації Криму бурові установки «Петро Годованець» та «Україна» були захоплені військами рф і перебазовані з зони Одеського газового родовища до тимчасово окупованого Криму. Пізніше, за даними інформагентства УНІАН, Печерський суд Києва наклав арешт на ці установки. У 2016 році Генеральна прокуратура України заявила, що прямих доказів причетності Бойка до схеми з буровими установками немає.

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