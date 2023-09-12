Навколо Чорнобильської АЕС планують побудувати вітрову електростанцію

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна хоче тісніше з’єднати енергетичну мережу з Україною. Зокрема, держави підписали декларацію про намір щодо побудови вітрової електростанції навколо Чорнобильської атомної електростанції.

Про це вона заявила на пресконференції з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Анналена Бербок, Міністерка закордонних справ Німеччини

Чорнобильська АЕС буде не лише символом найгіршої катастрофи атомної енергетики, але й символом відновлювальної енергетики.

Зокрема, німецька міністерка відвідала електропідстанцію приблизно за 50 кілометрів від Києва, яка забезпечує значну частину електропостачання в області. У цей енергооб’єкт кілька разів влучали російські ракети та дрони-камікадзе, пише суспільний мовник країни Tagesschau. Зараз навколо станції встановлені високі огорожі для перехоплення безпілотників, які низько літають.

Також міністерка наголосила, що Німеччина продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу. Зокрема, країна ще раз збільшить невідкладну гуманітарну допомогу для України: лише цьогоріч вона сягатиме 380 млн євро.

Окрім того, Бербок зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський, Президент України

Цінуємо надзвичайно вагому німецьку підтримку для України. Особливо вдячні за новий пакет оборонної допомоги для нашої держави та справді лідерський внесок у посилення протиповітряної оборони України.

Під час зустрічі вони обговорили оборонну взаємодію, захист цивільного життя в Україні, європейську інтеграцію, зокрема прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії, а також депортацію українських дітей.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок уранці 11 вересня прибула в Україну з неоголошеним раніше візитом. Бербок уже вчетверте з початку повномасштабної війни відвідала Київ.

Агентство Телевидения Новости