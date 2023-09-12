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Україна звернеться до арбітражу СОТ, якщо Польща продовжить заборону на імпорт зерна, — Шмигаль

Україна звернеться до арбітражу СОТ, якщо Польща продовжить заборону на імпорт зерна, — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде змушена звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Він наголосив, що наша країна дотримується зобов’язань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ, повідомляє Судово-юридична газета.

Також Україна не хотіла і не хоче шкодити польським фермерам і дуже цінує підтримку польського народу та польських сімей.

«Україна, попри війну і блокування росією наших портів, дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ.

Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам.

Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин», – написав Шмигаль у Твіттері.

Водночас прем’єр наголосив, що в разі порушення торгового права «в інтересах передвиборчого політичного популізму» Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

Агентство Телевидения Новости

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