Бухгалтер, механік та водій тролейбуса: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 15 вересня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1462 вакансії.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

1. Бухгалтер – 19 000 грн2. Механік – 17 500 грн 3. Водій тролейбуса – 17 000 грн4. Провідний державний аудитор – 16 500 грн 5. Начальник (завідувач) виробничої лабораторії – 15 000 грн6. Слюсар-ремонтник – 14 660 грн 7. Столяр – 13 995 грн 8. Контролер енергонагляду – 13 800 грн 9. Менеджер (управитель) з логістики – 13 400 грн 10. В’язальник – 12 000 грн

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости