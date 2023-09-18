Легковик наїхав на велосипедиста: ДТП на Салтівці

Поліція з’ясовує обставини травмування велосипедиста у Салтівському районі Харкова.

18 вересня по вулиці Валентинівській, 62-річний водій автомобіля “Mitsubishi Colt” здійснив наїзд на 60-річного велосипедиста, повідомляє поліція Харківській області.

Постраждалий отримав різні тілесні ушкодження.

Для надання допомоги його доставили до медичного закладу.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости