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Легковик наїхав на велосипедиста: ДТП на Салтівці
Поліція з’ясовує обставини травмування велосипедиста у Салтівському районі Харкова.
18 вересня по вулиці Валентинівській, 62-річний водій автомобіля “Mitsubishi Colt” здійснив наїзд на 60-річного велосипедиста, повідомляє поліція Харківській області.
Постраждалий отримав різні тілесні ушкодження.
Для надання допомоги його доставили до медичного закладу.
Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.