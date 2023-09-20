60% підприємств, які припинили діяльність на Харківщині, готові відновлювати роботу – Синєгубов

На представницькому інвестиційному форумі KHARKIV: RESTART, який проходив 19 вересня у Києві, йшлося про інвестиції для відновлення Харківщини, яка зазнала великих руйнувань внаслідок російського вторгнення.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, зараз завдяки рішенням керівництва держави в Харкові та області уже реалізуються проєкти з відновлення на суму понад 3 млрд грн. Відбудовується житло, інфраструктура, заклади освіти тощо.

Від окупантів постраждали понад 20 тисяч підприємств області, 30% з яких вимушено припинили діяльність. Втім, зараз 60% з них готові відновлювати роботу та інвестувати в розвиток. Вкрай важливим поштовхом для нових інвестицій мають стати рішення щодо особливих умов для інвесторів, які зараз готуються для Харківщини Міністерством економіки за участі органів влади усіх рівнів.

Агентство Телевидения Новости