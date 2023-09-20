На вимогу Єврокомісії Україна змінила правила експорту зерна

Кабмін схвалив нову процедуру експорту чотирьох видів продукції до пʼяти держав-членів ЄС.

Тепер кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця, які йдуть в режимі експорту до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, — мають отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики, повідомляє видання Бабель.

Після того, як 15 вересня Єврокомісія скасувала ембарго на українське зерно, Україна, згідно з новими умовами, протягом 72 годин напрацювала і представила план дій щодо контролю за експортом.

«Ми погоджуємо з Єврокомісією і з країнами-імпортерами необхідний перелік і обсяг аграрної продукції з чотирьох культур. Вони своєю чергою визначають, чи готові приймати ці культури, коли і в яких обсягах. Лише після цього ми видаємо дозволи нашим підприємствам на експорт тієї чи іншої продукції. Тобто Україна контролює свій експорт і погоджує його з країнами, що приймають», — пояснив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час онлайн-виступу на засіданні аграрного комітету Європарламенту.

Міністр сподівається, що така схема роботи задовольнить усі сторони. І навіть ті три країни, які зараз виступають проти українського аграрного експорту, доєднаються до цього плану.

28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Протягом 2 травня — 5 червня діяла заборона на вільний обіг української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Болгарія ж скасувала заборону на імпорт українського зерна.15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.Єврокомісія зреагувала на односторонні заборони імпорту українського зерна від трьох країн і закликала їх бути конструктивними.Україна готує позов на Польщу, Угорщину й Словаччину в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) через зернове ембарго. Після цієї заяви джерело в ЄС повідомило агенції PAP, що Польща, Угорщина та Словаччина припинять участь у роботі платформи щодо українського зерна.

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