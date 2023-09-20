Польща попередила Україну про можливе посилення експортного ембарго

Польський премʼєр заявив, що Варшава може заборонити експорт і інших продуктів, якщо влада України «розпалюватиме» ситуацію.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова і надалі допомагати Україні, але не ціною власного ринку. Ця заяву він зробив під час прямого ефіру в Facebook, посилаючись на слова українського президента Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН, пише PAP. Про це пише LB.ua.

«Польща першою відкрила двері для України, тому не може бути так, щоб після усього цього чути формулювання, які зводять нас до ролі байдужої держави. Польща готова допомогти Україні, але не ціною дестабілізації польського ринку», – сказав він.

Моравецький додав, що Польща все ще вірить у перемогу України, допомагає, але інтерес польського фермера, громади і поляків загалом має бути найголовнішим.

Польський премʼєр також додав, що Варшава може розширити заборону на експорт більшої кількості українських продуктів, якщо українська влада «розпалюватиме» ситуацію, йдеться на сайті Wiadomosci.

15 вересня закінчився термін встановленої Єврокомісією заборони на експорт української агропродукції до країн-сусідів. Цю заборону встановили після того, як фермери Польщі, Угорщини та інших країн протестували через вплив дешевшої української продукції на їхній ринок.

Однак Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити заборону. Польща також розширила заборону на нові товари – борошно та зерновий шрот. В Україні заявили, що скаржитимуться на них до СОТ. А також сказали, що заборонять ввезення до України польських цибулі, помідорів, капусти.

Зеленський під час виступу в ООН сказав, що деякі країни “влаштовують політичний театр” і “допомагають підготувати сцену для московського актора”: “Ми запустили тимчасовий експортний коридор у Чорному морі. Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора”.

Польський президент Анджей Дуда на полях Генасамблеї ООН порівняв Україну з потопельником: «Україна піддається нападу Росії, вона, безсумнівно, перебуває в дуже складній ситуації. Вона хапається за все, що може. Чи можна мати до неї за це претензії? Ну, звичайно, можна. Чи потрібно нам діяти, щоб захистити себе від того, аби потопаючий завдав нам шкоди? Звісно, ми повинні діяти, щоб захистити себе від того, щоб потопаючий заподіяв нам шкоду, тому що якщо потопаючий завдасть нам шкоди і втопить нас, він позбудеться допомоги» (цитата наведена Радіо Свобода).

Зустріч Дуди та Зеленського, що була запланована на полях ООН на вчора, скасували. Дуда пояснив це щільним графіком.

Зернові суперечки між Україною та одним із її найближчих союзників, Польщею, тривають ще з весни. Тоді міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський говорив, що у рішенні Польщі припинити ввезення зерна з України в односторонньому порядку є політичний підтекст. Він підтвердив, що рішення про заборону ввезення зерна Варшава ухвалила без попередження української сторони. До цього сторони розглядали лише скорочення експорту. Про вплив виборів на політику Варшави щодо України писало і агентство Bloomberg.

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