Норвегія заборонить в’їзд автомобілів з російськими номерами
У Норвегії найближчим часом можуть ввести обмеження на в’їзд авто з російською реєстрацією.
Про це розповіли на сайті NRK, повідомляє Фокус.
Державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон заявив, що зараз уряд працює над новими правилами, які обмежать експлуатацію авто з російською реєстрацією.
Остаточне рішення планують ухвалити вже найближчим часом.
«Норвегія, як і Фінляндія, введе обмеження на в’їзд і використання транспорту з російською реєстрацією. Ми зараз вивчаємо, як правильно та швидко це зробити», — сказав Петерссон.
Зараз у Норвегії діє заборона на імпорт автомобілів з російською реєстрацією.
Проте росіяни поки що можуть в’їжджати в країну на своїх авто. Незабаром це може змінитися.