Транспорт
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20.09.2023 16:18
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Норвегія заборонить в’їзд автомобілів з російськими номерами

Норвегія заборонить в’їзд автомобілів з російськими номерами

У Норвегії найближчим часом можуть ввести обмеження на в’їзд авто з російською реєстрацією.

Про це розповіли на сайті NRK, повідомляє Фокус.

Державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон заявив, що зараз уряд працює над новими правилами, які обмежать експлуатацію авто з російською реєстрацією.

Остаточне рішення планують ухвалити вже найближчим часом.

«Норвегія, як і Фінляндія, введе обмеження на в’їзд і використання транспорту з російською реєстрацією. Ми зараз вивчаємо, як правильно та швидко це зробити», — сказав Петерссон.

Зараз у Норвегії діє заборона на імпорт автомобілів з російською реєстрацією.

Проте росіяни поки що можуть в’їжджати в країну на своїх авто. Незабаром це може змінитися.

Агентство Телевидения Новости

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