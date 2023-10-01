НБУ ввів у обіг пам’ятні монети «Український борщ».

Нацбанк України презентував найсмачнющу новинку – дві пам’ятні монети «Український борщ». Реалізація монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться з 4 жовтня.

Про це повідомили в НБУ.

Минулого року ЮНЕСКО внесла борщ до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини.

«Ця страва давно вийшла за межі кулінарного мистецтва, ставши справжнім культурним феноменом всередині України та за її межами. Його готують наші воїни-захисники на передовій у польових кухнях, його готують на тимчасово окупованій Донеччині та у Криму. Борщ – наш маркер національної ідентичності», – зазначили в НБУ.

Презентували пам’ятні монети «Український борщ на фестивалі нематеріальної культурної спадщини «Жива культура – Живий світ», який відбувся в Національний музей народної архітектури та побуту України.

Олексій Шабан, заступник Голови НБУ

Ми вважаємо своїм обов’язком бути дотичними до збереження та примноження української культури та національної спадщини. І ці нові монети стануть ще одним нагадуванням про унікальність нашої країни та її народу.

Факти про нові монети «Український борщ»:

монети продовжують серію «Українська спадщина»;дизайн монети розробив заслужений художник Микола Кочубей, роботи якого мають виразний український стиль;на аверсі монет зображено теплу, затишну композицію: господиню, українську жінку на тлі печі під час приготування борщу;на реверсі в центрі зображено, власне, тарілку з червоним борщем.

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