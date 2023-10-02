Болгарія з 2 жовтня забороняє вʼїзд автомобілям з російськими номерами

У Болгарії до кінця понеділка, 2 жовтня, почне діяти заборона на вʼїзд автівок на російських номерах.

Про це повідомив очільник прикордонної служби Антон Златанов, пише видання Бабель.

«Я впевнений, що до кінця дня 2 жовтня заборона на вʼїзд російських автомобілів до нашої країни почне діяти, і хотів би додати, що для вантажівок ці обмеження працюють уже кілька місяців», — розповів Антон Златанов.

Він не зміг уточнити, скільки російських автомобілів щомісяця вʼїжджає до Болгарії, але зазначив, що їх небагато.

Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Польща та Норвегія вже заборонили машинам на російських номерах вʼїжджати на свою територію.

Причина — новий пакет санцій від Європейської комісії від 8 вересня.

Якщо росіяни вʼїжджають на автомобілі з номером рф, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС.

Агентство Телевидения Новости