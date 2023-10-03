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У «Дії» запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків

У «Дії» запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків

Вкладники збанкрутілих банків в Україні тепер можуть повернути кошти за допомогою додатку «Дія».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

«З будь-якого селища чи містечка подаєте заяву в «Дію» та отримуєте гроші на свій рахунок протягом трьох днів», – уточнив Федоров.

Він розповів, що зараз послуга доступна для вкладників 34 збанкрутілих банків.

Усього зараз 1,4 млн рахунків на 3,2 млрд гривень, які необхідно відшкодувати.

Агентство Телевидения Новости

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