У «Дії» запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків

Вкладники збанкрутілих банків в Україні тепер можуть повернути кошти за допомогою додатку «Дія».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

«З будь-якого селища чи містечка подаєте заяву в «Дію» та отримуєте гроші на свій рахунок протягом трьох днів», – уточнив Федоров.

Він розповів, що зараз послуга доступна для вкладників 34 збанкрутілих банків.

Усього зараз 1,4 млн рахунків на 3,2 млрд гривень, які необхідно відшкодувати.

Агентство Телевидения Новости