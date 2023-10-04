Литва погодила коридор для транзиту українського зерна

Литва відкрила коридор для вивезення українського зерна до портів на Балтійському морі, повідомив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі X (колишній твіттер).

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Росія знищує харчі, Литва їх доставляє. Був схвалений та погоджений коридор для транзиту зерна до портів Балтії, що послаблює тиск на українському кордоні та збільшує постачання до Африки та за її межі. Співпраця дає результат!» – написав він.

Тим часом міністри сільського господарства України, Польщі та Литви домовилися про те, що протягом двох днів санітарний і ветеринарний контроль перенесуть з українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеда, що прискорить транзит зерна та іншої сільськогосподарської продукції через територію Польщі.

Варіант із транзитом зерна з України до країн ЄС Балтійським морем Євросоюз обговорював ще в липні цього року, коли стало відомо, що росія виходить із зернової угоди.

Агентство Телевидения Новости