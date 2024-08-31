Новини з іншого світу

Южная Корея представила первый в мире чип DRAM шестого поколения, потребляющий на 30% меньше энергии. Ожидается, что массовое производство одноканальной памяти DDR5 начнется в этом году.

Стартап Reflect Orbital открыл заказы на услугу «доставки» солнечного света в любую точку Земли при помощи спутников вне зависимости от времени суток. Локацию можно выбрать прямо со смартфона.

OpenAI ведет переговоры о привлечении инвестиций. После нового раунда оценка компании превысит $100 млрд. Раунд возглавит фонд Thrive Capital, который готов вложить в OpenAI $1 млрд.

67-лет мужчина в Лондоне стал первым в мире получателем новой вакцины от рака лёгких. Врачи назвали её BNT116. Это MRNK лекарство, которое, в отличие от химиотерапии, атакует только раковые клетки, оставляя здоровые в покое.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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