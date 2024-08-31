Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 91

Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

Южная Корея представила первый в мире чип DRAM шестого поколения, потребляющий на 30% меньше энергии. Ожидается, что массовое производство одноканальной памяти DDR5 начнется в этом году.

Стартап Reflect Orbital открыл заказы на услугу «доставки» солнечного света в любую точку Земли при помощи спутников вне зависимости от времени суток. Локацию можно выбрать прямо со смартфона.

OpenAI ведет переговоры о привлечении инвестиций. После нового раунда оценка компании превысит $100 млрд. Раунд возглавит фонд Thrive Capital, который готов вложить в OpenAI $1 млрд.

67-лет мужчина в Лондоне стал первым в мире получателем новой вакцины от рака лёгких. Врачи назвали её BNT116. Это MRNK лекарство, которое, в отличие от химиотерапии, атакует только раковые клетки, оставляя здоровые в покое.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Адміністрація Байдена відхилила пропозицію відправити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки
Сегодня 10:42    31
CNN о можливісті атакувати російські цілі
Сегодня 10:14    61
Ультиматум Бразилии Илону Маску
Сегодня 08:46    109
❗️❗️❗️ У Харкові потрібна донорська кров
Сегодня 08:33    106
Південна Корея активно просуває експорт ядерних реакторів до Європи.
30.08.2024 07:20    134
Що Джо Байден зробив правильно?
29.08.2024 08:35    210
Новини з іншого світу
29.08.2024 07:56    175
Новини з іншого світу
28.08.2024 09:02    170
В Україні готуються заборонити російські програми та ресурси: що кажуть у Держспецзв'язку
28.08.2024 08:29    207
Інноваційний підхід Техасу: понад 6 000 овець допоможуть зберегти сонячні електростанції
28.08.2024 07:48    220
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 