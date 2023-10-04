Продавали неіснуючі будматеріали від імені відомої державної компанії: затримано трьох зловмисників

Троє мешканців обласного центру на відомому торговельному майданчику викладали оголошення про продаж будівельних матеріалів від імені відомої державної компанії за заниженими цінами, яких не мали в наявності.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Організатор злочинної діяльності та двоє його спільників спілкувалися із замовниками, видаючи себе за працівників відомої державної будівельної компанії.

Головною умовою оформлення замовлення була передплата. Надалі отримані кошти фігуранти виводили на підконтрольні рахунки та витрачали на власні потреби.

Встановлено, що зловмисники встигли ошукати 17 потерпілих із різних областей України. Загальна сума збитків перевищує 100 тисяч гривень.

Кіберполіція радить обирати післяплату при купівлі товарів в інтернеті та дотримуватися рекомендацій безпечного онлайн-шопінгу.

Агентство Телевидения Новости