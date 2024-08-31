У Бразилії заборонили соцмережу X: ворожнеча між Мораесом та Маском

Верховний суд Бразилії ухвалив негайно призупинити роботу соцмережі Х (колишній Twitter) на території держави.

Як повідомляє Судово-юридична газета, відповідне рішення було ухвалено після того, як закінчився встановлений ним термін для Х щодо призначення офіційного представника в країні, пише Reuters.

Вказується, що цей крок є завершальним етапом тривалої ворожнечі між суддею Верховного суду Бразилії Александром де Мораесом та Ілоном Маском, яка також включала заморожування фінансових рахунків провайдера супутникового Інтернету Starlink в Бразилії.

У своєму рішенні Мораес розпорядився про негайну та повну заборону діяльності X у країні до виконання всіх судових приписів, що стосуються X, включаючи виплату штрафу у розмірі 18,5 мільйона реалів (3,28 мільйона доларів) і призначення законного представника в Бразилії.

Мораес наказав телекомунікаційному регулятору Anatel виконати наказ про призупинення соцмережі та протягом 24 годин підтвердити в суді, що він його виконав.

Також Мораєс розпорядився, що особи або компанії, які намагатимуться обійти блокування через VPN, можуть бути оштрафовані на суму до 50 000 реалів на день.

Агентство Телевидения Новости