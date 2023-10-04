У Харкові кішці відрізали голову: поліція відкрила кримінальне провадження

3 жовтня до Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про виявлення біля одного з будинків по вулиці Гвардійців Широнінців частини тіла кошеняти.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що мешканка будинку підгодовувала двох бездомних кошенят та одночасно через зоозахисників шукала їм господарів.

30 вересня вона виявила голову однієї з тварин біля свого під’їзду.

За вказаним фактом слідчим Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

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