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У Харкові кішці відрізали голову: поліція відкрила кримінальне провадження
3 жовтня до Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про виявлення біля одного з будинків по вулиці Гвардійців Широнінців частини тіла кошеняти.
Про це повідомляє ГУНП Харківської області.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановили, що мешканка будинку підгодовувала двох бездомних кошенят та одночасно через зоозахисників шукала їм господарів.
30 вересня вона виявила голову однієї з тварин біля свого під’їзду.
За вказаним фактом слідчим Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.