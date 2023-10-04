На Ізюмщині загинув чоловік: поліція встановлює обставини вибуху автомобіля

Інформація про подію надійшла до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області 3 жовтня від місцевої мешканки. Вона повідомила, що її чоловік підірвався на міні.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби.

Встановлено, що неподалік села Вірнопілля Ізюмського району автомобіль УАЗ під керуванням 61-річного місцевого мешканця рухався у лісосмузі та наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Від отриманих травм чоловік загинув.

Слідчими внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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