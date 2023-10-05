Арештовано майно агропідприємства, директор якого має громадянство рф

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності.

За даними слідства, директор агропідприємства, розташованого на території Красноградського району, який має у власності 50% статутного капіталу підприємства, має громадянство рф та здійснює співпрацю з країною-агресоркою, повідомляє прокуратура Харківської області.

Також встановлено, що один із бенефіціарів агропідприємства — громадянин рф, який у власності мав інші 50 % статутного капіталу, у 2021 році виїхав за межі України та, перебуваючи за кордоном, вже під час повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави, здійснив вихід із підприємства шляхом продажу своєї частки громадянину іншої країни.

Таким чином, підприємство має власника та раніше мало кінцевих бенефіціарів, які є громадянами рф і потенційно можуть бути пособниками держави-агресорки, надаючи їй матеріальні та фінансові ресурси.

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області задовольнив клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке підприємство використовує у господарській діяльності: нежитлові будівлі й складські приміщення, автогаражі, сільськогосподарську техніку тощо.

Агентство Телевидения Новости