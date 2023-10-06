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«Безкарності за воєнні злочини не буде»: в ЄС засудили удар рф по Харківщині

«Безкарності за воєнні злочини не буде»: в ЄС засудили удар рф по Харківщині

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив російський удар по селу Гроза Куп’янського району Харківщини, заявивши, що навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Жозеп Боррель, верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики

Керівництво росії, всі командири, виконавці й пособники цих злочинів будуть притягнуті до відповідальності. Воєнні злочини не залишаться безкарними. Жахливий терор росії проти цивільного населення України не має ознак припинення і сьогодні досяг ще однієї похмурої віхи… Це був ще один жахливий напад на ні в чому не винних мирних жителів, на додаток до щоденних невибіркових атак росії поблизу лінії фронту – сьогодні раніше росія атакувала лікарню в Бериславі Херсонської області.

Агентство Телевидения Новости

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