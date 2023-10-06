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У вересні до судів Харкова та області несли менше зброї

У вересні до судів Харкова та області несли менше зброї

Судовими охоронцями Харківщини було не допущено до судових установ 3 505 предметів, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей.

Про це повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.

У вересні, харків’яни виявилися більш законослухняними й стали менше брати з собою на судові засідання предметів підвищеної небезпеки. Так, у порівнянні з серпнем 2023 року, кількість заборонених предметів до пронесення зменшилася на 861 одиницю.

Зокрема, під час поверхневої перевірки, за допомогою металошукача було виявлено: 

вогнепальна зброя – 95 одиниць,пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 87 од.,патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 2402 од.,ножі – 494 од.,ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 157 од.,балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 261 од.,електрошокові пристрої – 9 од.

Агентство Телевидения Новости

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