Харків готовий до опалювального сезону – Терехов

Опалювальний сезону у місті Харкові стартує, як тільки цього вимагатимуть погодні умови.

Про це сьогодні, 6 жовтня, в ефірі національного телемарафону наголосив міський голова Ігор Терехов, повідомляє Харківська міськрада.

«Сьогоднішні обстріли – ще один доказ того, що проходити зиму буде дуже важко.

Але, я впевнений, що ми витримаємо всі навантаження, бо дуже серйозно готувалися до опалювального сезону.

«Харківські теплові мережі» переклали 220 км магістральних трубопроводів, підготували котельні, ТЕЦ.

Особливу увагу приділили їх захисту. Головне, щоб працювало наше ППО, щоб ми зберегли те, що побудували за цей проміжок часу.

Опалювальний сезон розпочнемо, як тільки цього вимагатимуть погодні умови. Харків до цього готовий», – повідомив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости