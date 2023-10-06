«Харківводоканал» усуває аварії після ракетного удару у Київському районі
Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» усувають аварії на мережах водопостачання та водовідведення у Київському районі, які сталися внаслідок ранкового ракетного удару.
Як розповів заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков, внаслідок обстрілу було зруйновано ділянку магістралі діаметром 100 мм, повідомляють в міськраді.
«Тимчасово призупинивши водопостачання, почали виконання відновлювальних заходів – замінимо ділянку магістралі завдовжки 10 м.
На час ремонтних робіт підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства», – повідомив Владлен Волков.
Своєю чергою заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко зазначив, що внаслідок вибуху сильно постраждав і каналізаційний колектор діаметром 200 мм.
Проводяться ремонтні роботи, під час яких також буде замінена ділянка мережі.