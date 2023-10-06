Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:35
Просмотров: 89

«Харківводоканал» усуває аварії після ракетного удару у Київському районі

«Харківводоканал» усуває аварії після ракетного удару у Київському районі

Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» усувають аварії на мережах водопостачання та водовідведення у Київському районі, які сталися внаслідок ранкового ракетного удару.

Як розповів заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков, внаслідок обстрілу було зруйновано ділянку магістралі діаметром 100 мм, повідомляють в міськраді.

«Тимчасово призупинивши водопостачання, почали виконання відновлювальних заходів – замінимо ділянку магістралі завдовжки 10 м.

На час ремонтних робіт підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства», – повідомив Владлен Волков.

Своєю чергою заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко зазначив, що внаслідок вибуху сильно постраждав і каналізаційний колектор діаметром 200 мм.

Проводяться ремонтні роботи, під час яких також буде замінена ділянка мережі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 