Електромеханік, економіст, медична сестра: вакансії тижня у Харківській області
Станом на 6 жовтня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1065 вакансій.
Про це повідомляє Харківська ОДА.
1. Терапевт мови і мовлення – 23 000 грн.
2. Економіст – 20 000 грн.
3. Державний аудитор – 17 000 грн.
4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 16900 грн.
5. Службовець на складі (комірник) – 16 800 грн.
6. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 15 000 грн.
7. Електромеханік – 13910 грн.
8. Інженер з охорони навколишнього середовища – 12600 грн.
9. Сестра медична (медичний брат) – 12000 грн.
10. Бетоняр – 10 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.