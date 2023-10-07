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Електромеханік, економіст, медична сестра: вакансії тижня у Харківській області

Електромеханік, економіст, медична сестра: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 6 жовтня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1065 вакансій.

Про це повідомляє Харківська ОДА.

1. Терапевт мови і мовлення – 23 000 грн.

2.  Економіст – 20 000 грн.

3. Державний аудитор – 17 000 грн.

4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 16900 грн.

5. Службовець на складі (комірник) – 16 800 грн.

6. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 15 000 грн.

7. Електромеханік – 13910 грн.

8. Інженер з охорони навколишнього середовища – 12600 грн.

9. Сестра медична (медичний брат) – 12000 грн.

10. Бетоняр – 10 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.  

Агентство Телевидения Новости

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