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У Харкові позбулися муралу з маршалом Жуковим

У Харкові позбулися муралу з маршалом Жуковим

У Харкові на вулиці Танкопія закрили утеплювачем стіну будинку, на якій біло зображено радянського маршала Жукова.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомили активісти руху «Декомунізація. Україна».

«У Харкові більше немає муралу з маршалом Жуковим. Його закрили утеплювачем», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні активісти повідомляли про наявність у Харкові 4 тематичних муралів: «У Харкові є 4 (!) мурали з пушкіним. Чекаємо, поки трохи потепліє, аби замалювати і зробити щось нове та якісне. 4 пушкіних, єсєнін, гагарін, жуков».

Пушкіних та Єсєніна ліквідували, прийшла черга Жукова. Залишається Гагарін.

Агентство Телевидения Новости

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