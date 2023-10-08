На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 8 жовтня. 592 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Грабовське Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічана, Синьківка, Кислівка Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 2 склади боєприпасів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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