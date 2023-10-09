Українських біженців у Польщі перевірять на законність отримання соцвиплат

У Польщі біженці, зокрема з України, отримують виплати на дітей у сумі 500 злотих щомісяця.

Але Управління соціального страхування (ZUS) вирішило перевірити, чи всі іноземці одержують допомогу правомірно.

Про це повідомляє in-poland.com, пише Судово-юридична газета.

Якщо українці виїжджають за межі Польщі на строк понад 30 днів, виплачувати допомогу їм припиняють.

Але є випадки, коли людина перебуває не в Польщі понад 30 днів, а виплати їй, як і раніше, нараховують. Саме таким громадянам заблокують виплати.

Уточнюється, що ZUS має право відкликати виплати зі стягненням штрафу. Так, виплати допомоги 500+ вже припинили у сумі 18 000 злотих.

ZUS має доступ до реєстрів прикордонної служби.

Також приймаються заявки від самих отримувачів щодо припинення виплат. Також братимуть до уваги інформацію від третіх осіб.

Осіб, які підпадають під категорію, що не мають права на виплати, будуть викликати для надання свідчень.

За чинними нормами громадянин має відреагувати на виклик протягом трьох днів.

У тому випадку, якщо людина була відсутня на території Польщі понад 30 днів і отримувала 500+, гроші доведеться повернути з відсотками.

Агентство Телевидения Новости