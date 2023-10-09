Ізраїль заявляє, що відновив контроль над усіма прикордонними містами Гази

Головний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на The Times of Israel.

За словами Хагарі, випадки зіткнень між військами і палестинськими терористами за останні кілька годин були «одиничними» і в даний час ні в одному з міст бойових дій немає.

При цьому Хагарі зазначив, що бойовики ще можуть перебувати на території Ізраїлю.

Представник ЦАХАЛ зазначив, що порушення прикордонного бар’єру в Секторі Газа будуть фізично охоронятися танками, які будуть підтримуватися бойовими вертольотами і безпілотниками.

За його словами, армія евакуювала 15 з 24 міст на кордоні та продовжить евакуацію інших в найближчий день.

Також він поінформував, що з початку бойових дій в суботу вранці в бік Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет.

До того ж речник Хагарі додав, що ЦАХАЛ «ніколи не мобілізував стільки резервістів так швидко – 300 000 резервістів за 48 годин», цитує його видання.

Ще Хагарі заявив, що “військове і політичне керівництво Хамасу, всі його активи приречені”.

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