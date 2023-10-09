Грошова допомога з обласного бюджету всім постраждалим в селі Гроза

Рідні загиблих та постраждалі від терористичної атаки в селі Гроза отримають грошову допомогу з обласного бюджету.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, відповідне рішення сьогодні прийняла спільна комісія ХОВА та Харківської обласної ради.

Так, відповідно з рішенням Комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, з обласного бюджету буде виділено по 30 тис. грн допомоги 37-ми родинам загиблих у селі Гроза.

Ще 6 сімей, де постраждалі перебувають у важкому стані, отримають по 50 тис. грн.

«Дякую депутатам та голові Харківської облради Тетяні Єгоровій-Луценко за оперативну роботу та ефективну співпрацю.

Надалі продовжимо системно працювати над аналізом ситуації та підтримкою кожної постраждалої сімʼї», – зауважив Олег Синєгубов.

Крім того начальник обласної військової адміністрації повідомив, що триває робота над залученням міжнародних партнерів України до допомоги постраждалим у селі Гроза.

Зокрема, вже досягнуто домовленостей із Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ щодо виплат 6600 грн на кожну постраждалу дитину та кожній постраждалій родині, де є діти.

Також ХОВА має домовленість із французькою гуманітарною організацією ACTED, що є партнером ООН, про виплати 10800 грн на кожну постраждалу особу.

Агентство Телевидения Новости