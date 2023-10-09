Два будинки у Дергачах майже готові до безпечної експлуатації

У дергачівській громаді тривають відновлювальні роботи у 9 багатоповерхівках, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів.

Відбудова цих об’єктів відбувається за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії при співфінансуванні з місцевого бюджету, повідомили в ХОВА.

Михайло Харнам, заступник начальника ХОВА

Всі будівлі мали різний ступінь пошкоджень. Практично кожна багатоповерхівка потребувала ремонту покрівлі, утеплення фасадів, заміни вікон та дверей, а також ревізії і перекладання інженерних комунікацій. Крім цього, довелося привести до ладу фронтони й стіни, відбудовувати перегородки та здійснити внутрішні оздоблювальні роботи. Наразі 2 будинки по вулиці 23 Серпня практично готові до безпечної експлуатації, ще 7 будинків – в процесі капітального ремонту.

Крім житлового фонду заступник начальника ХОВА оглянув майданчик, де триває будівництво нового Центру первинної медико-санітарної допомоги. Роботи тут стартували кілька тижнів тому. Наразі бригади робітників демонтували зруйновані конструкції, викопали котлован, провели геодезичну зйомку й розмітку та заклали фундамент. На черзі – армування та гідроізоляція.

Агентство Телевидения Новости