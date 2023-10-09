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FPV віражі: розвідники у Бахмуті нищать окупантів та їхню техніку (відео)

FPV віражі: розвідники у Бахмуті нищать окупантів та їхню техніку (відео)

Відео ліквідації ворожої техніки показали в Головному управлінні розвідки МО України.

Внаслідок влучних ударів горять російські вантажівки, бронетехніка, ворожі станції спостереження та радіоелектронної боротьби, та, власне, і самі окупанти, зазначили в ГУР.

«З кожним днем війни оператори FPV Головного управління розвідки Міністерства оборони України стають дедалі витонченішими у своїй майстерності. Залетіти дроном-камікадзе у прочинене вікно водія ворожого пікапа на ходу? — Не проблема!», — йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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